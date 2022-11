Huevos fritos envasados: el hilarante producto que causa furor en redes

Muchos usuarios aseguran que va destinado a personas con discapacidad No obstante, otros señalan que no es ese su público objetivo

Calientas una sartén con abundante aceite (o no si quieres mantenerte en forma y buscas una alternativa healthy), rompes dos huevos y los echas a freír. Tan simple como efectivo.

Posiblemente estemos ante una de las comidas que menos preparación culinaria exigen. Incluso platos fríos como el pa amb tomàquet requieren de una ciencia más elaborada que hacerse dos huevos fritos. Sin embargo, la sociedad cada vez vive a una velocidad más acelerada, lo que ha causado que los precocinados estén cada vez más a la orden del día. A veces uno no puede luchar contra el reloj y por este motivo, desde Mercadona han lanzado dos huevos fritos como plato preparado.

Como no podía ser de otra manera, ha generado un auténtica oleada de indignación y memes en las redes sociales. También ha causado un acalorado debate ya que algunos han señalado que va especialmente diseñado para las personas con algún tipo de discapacidad. No obstante, otros usuarios han señalado que este tipo de productos no están pensados para tal situación ya que son bastante caros para un sector demográfico tan vulnerable.

Nos vamos a la mierda. pic.twitter.com/vPV5I8Snwz — Dra. Elena Casado Pineda (@Medicilio) 25 de noviembre de 2022

En cualquier caso, sea por falta de tiempo o por algún tipo de diversidad funcional, lo que está claro es que todo el mundo tiene derecho a disfrutar del placer de comerse unos huevos fritos.