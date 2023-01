Horario y dónde ver el primer streaming de Piqué tras la canción de Shakira

"La vida puede ser maravillosa", apunta Piqué en su Twitter El 13 de enero a partir de las 21.00 horas, primer streaming del ex futbolista

Si no has estado encerrado en una cueva en las últimas 24 horas, sabrás que se ha liado mucho con la publicación de la nueva canción de Shakira, nacida fruto de la colaboración con Gerard Piqué. En este tema, la cantante colombiana ha cargado de forma directa contra el ex futbolista del F.C. Barcelona y su actual pareja, Clara Chia. Y claro, ahora todos queremos saber qué opina el que fuera jugador del club azulgrana... ¿Dirá algo en el primer streaming que conceda?

¿Cuándo será el primer streaming de Piqué tras la sesión de Shakira y Bizarrap?

"Mañana a las 21.00 horas, Chup Chup Kings League con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa", ha escrito Gerard Piqué en su perfil de Twitter. Y claro, ahora nos preguntamos en qué plataforma se podrá ver este evento, ¿verdad? Como siempre, podrás seguir el streaming a través de los perfiles oficiales de Piqué en Twitch, y del canal de la Kings League.

Mañana a las 21h, Chup Chup @KingsLeague con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa. 🤡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) 12 de enero de 2023

Si bien seguro que tienes mucha curiosidad por lo que dice Piqué en esta retransmisión, seguramente el ex futbolista del F.C. Barcelona no mencione palabra alguna en torno a la polémica, guardando silencio tal y cómo ha hecho en los últimos meses.