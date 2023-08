El hombre que se transformó en perro estalla tras las críticas

'Toco' es un youtuber japonés que se ha hecho famoso por hacerse un disfraz de perro hiperrealista Este creador de contenido invirtió cerca de 14.000 euros para su disfraz de border collie

'Toco' es un youtuber japonés que se ha hecho famoso por hacerse un disfraz híperrealista a medida para iniciar su transición de humano a animal, en concreto, a un perro. Después de haber salido a la calle por primera vez en esta forma, ha roto su silencio para defenderse del ataque ha recibido en los últimos días.

Este creador de contenido invirtió cerca de 14.000 euros para su disfraz de border collie, realizado por la empresa especialista en disfraces Zeppet. Esta compañía tardó más de un mes en hacer el atuendo a medida para cumplir su objetivo de transición a perro.

"Estoy triste de que la gente pueda pensar eso. Me encantan los animales y disfruto actuando como un collie. Este es mi hobby, así que continuaré. Me hace feliz a mí y a otras personas también", expresaba Toco para defender su posición de libertad en esta actividad.

Sin embargo, Toco no ha revelado su identidad para no ser juzgado por su entorno. "No quiero que se conozcan mis pasatiempos". Además, explicaba que no quiere que este hobby le afecte a su vida laboral, llevando en secreto su faceta como perro y youtuber: "No quiero que se sepa especialmente entre las personas con las que trabajo".