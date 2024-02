El hombre que le ha robado el corazón a Inés Hernand: "es inteligente y divertidísimo"

Poco a poco, con esfuerzo y mucha tenacidad, Inés Hernand se ha convertido en uno de los rostros imprescindibles de RTVE. La influencer y creadora de contenido es también ahora presentadora después de haber debutado en Benidorm Fest 2022 y 2023, y de haber trabajado junto a Mercedes Milá en el formato No sé de que me hablas, cuya primera temporada ha pasado bastante desapercibida en el access time de La 1.

A pesar de que Inés Hernand no es una persona que hable activamente de su vida privada, en esta ocasión ha tenido que dar un paso adelante y confirmar con quién está saliendo: "ya sabéis que enseño más mi curro que mi vida personal, pero hay cosas que son inseparables del día a día, así que naturalizarlo con esta comunidad fantástica me parece siempre bien", escribió la influencer en su perfil de Instagram.

Acto seguido, Inés Hernand compartió una nueva stories junto a DJ Verse, quien ya confirmó los rumores de un posible romance con la creadora de contenido días atrás. El joven apareció con una camiseta de ella y la reportera de AMP? le preguntó sobre su indumentaria: "bueno, es que cuando he ido al armario y le he dicho: 'Oye, Inés, ¿me la dejas?'. Me ha dicho que sí".

Finalmente, la colaboradora, presentadora e influencer ha querido dedicarle unas palabras muy bonitas a su actual pareja: "sólo daré una declaración y es que es inteligente, divertidísimo, generoso as fuck, consecuente, reflexivo y sosegado... I'm in LOVE girls, esto se aplaude".