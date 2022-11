La histeria de un padre al descubrir que la graduación de su hija coincidía con el Argentina - México

El combinado argentino luchaba en un partido vital en la entrega de diplomas de su hija El padre tenía otras prioridades alejadas de su hija

El partido entre Argentina y México era de altos vuelos en este Mundial de Qatar 2022. La albiceleste se jugaba el todo por el todo en el objetivo de conseguir el pase a la siguiente fase. Pase que todavía no tiene asegurado por otro lado.

Esta es la historia de un padre que vive el fútbol con mucha intensidad y de una hija que está muy contenta porque se va a graduar finalmente en el instituto. La estudiante le suplica a su padre que vaya a verla ya que está muy ilusionada, pero el padre tiene otras prioridades ya que no se quiere perder el encuentro entre ambos históricos rivales.

"cuchame una cosa, te amo hasta el infinito y más allá, me saco un riñón y te lo doy. Lo que vos me pidas. No me pidas esto, te lo pido por favor, no me hagas esto te lo pido por favor, te acompañé a la gala, no me hinchés las pelotas, yo no fui a por mi diploma a la Universidad, preguntale al abuelo. Te lo juro por dios me chupa un huevo el papel. No me rompás los huevos, le voy a hablar al colegio me parece una pelotudez, me parece una joda".

Además, llegó a elevar el tono todavía más "Seguro que hay una pelotuda, conchuda hija de puta que no le gusta el fútbol y me pone esto (...) ahora me recalenté".

Su hija le contesta que no es su culpa y que nadie se quejó salvo dos o tres padres, que la fecha llevaba mucho tiempo fijada y que ella no podía hacer nada para solucionarlo.

De esta manera, se desconoce totalmente qué es lo que pasó con este padre, si al final fue a ver a su hija o no. Pero está claro que Argentina ganó por 2-0.