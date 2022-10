Hillary Swank anuncia que está embarazada de gemelos a los 48 años

La actriz, de 48 años, parece dispuesta a ser mamá Se trata de una edad de riesgo para traer gemelos a la vida

La archiconocida actriz Hillary Swank, famosa por sus papeles en cintas de gran calibre como "Boys Don't Cry" o "Million Dollar Baby" está de enhorabuena, ya que ha anunciado que está esperando mellizos a la edad de 48 años.

La actriz, ha explicado en "Good Morning America" que estaba muy contenta por la noticia de su embarazo. "Es algo que he estado esperando por mucho tiempo", aseguraba la actriz que todavía no tiene ningún hijo "Y lo próximo que voy a ser es madre. Y no de uno, sino de dos" explicaba la noticia la oscarizada actriz.

Swank lleva muchos años explicando sus planes sobre tener hijos. Sin embargo, hasta ahora había tenido dificultades para ello. En el año 2006, durante el estreno de "Boys Don't Cry" aseguraba que "definitivamente" quería tener hijos "algún día".

Aun así, un embarazo a esta edad entraña sus riesgos. En buena medida estos riesgos no solo están limitados a la salud de la madre, sino también de los hijos pero va a ser tratada por los mejores especialistas para lograr que todo salga adecuadamente.