Esta hilarante valoración de un usuario de BlaBlaCar se ha vuelto absolutamente viral

Una conductora de BlaBlaCar ha compartido una valoración recibida recientemente Lo contaba entre risas al ser realmente ambigua e hilarante

BlaBlaCar es capaz de conectar a las personas y llevarlas a otros lugares de una forma barata y accesible para todos. Sin embargo, tanto los conductores como los usuarios se encuentran a veces con reseñas muy curiosas. Este es el caso de Irene, que se ha visto sorprendida por la ambigua calificación de Álvaro.

Álvaro describía así su viaje con Irene Pinto: "Simpática, con sentido del humor y muy atenta. Imaginaos que llegó un cuarto de hora tarde y oliendo como si llevara sin ducharse 6 días. Yo soy ella y no me atrevo a presentarme. Pero ella, por los demás, fue capaz de recogernos de cualquier manera", como no podía ser de otra manera, la joven lo ha compartido riéndose de una valoración tan ambigua y complicada.

Atención a la reseña que me han puesto en blablacar jajajajajajajajajajajajajaja pic.twitter.com/meMagdZYXi — Irene Pinto (@Ireneepinto) 9 de diciembre de 2022

La valoración lleva más de 16,8 mil 'me gusta' ya que ha generado tremendas carcajadas en las redes sociales entre los que no daban crédito a esta valoración y los que le preguntaban a Irene sobre su higiene.