Las hijas de Maradona piden venganza por la muerte de su padre: "Estos mafiosos van a caer"

"Lo hicieron ustedes y vuestra manada. Van a pagar uno por uno" Dalma y Gianinna Maradona creen que la muerte de su padre fue premeditada

A pesar de que han transcurrido casi tres años de la muerte de Diego Armando Maradona, sus hijas, Dalma y Gianinna no cesan en su empeño de denunciar públicamente que el fallecimiento de su padre fue premeditado. Cabe recordar que la justicia argentina elevó a juicio oral la causa contra los sanitarios que atendieron al futbolista en sus últimos días, acusados de "homicidio simple con dolo eventual" y enfrentándose a penas de entre 8 y 25 años de cárcel.

Dalma Maradona ha escrito que "mi padre no quería morir (...). Aprovecho para decir que hace unos días tuve el desagradable momento de tener que escuchar a un desastroso decir que mi papá murió como él quería morir... No, cariño, mi padre no quería morir. Ni mucho menos. Lo hicieron ustedes y vuestra manada. Y van a pagar uno por uno".

Poco después, su hermana Gianinna envió un mensaje repleto de cariño a su padre: "el tiempo no cura una puta mierda, acomoda algunos sentimientos pero el dolor es intrasferible". Y hacia el final del texto volvió a dejar caer que la muerte de Maradona fue premeditada: "te juro que esa banda de mafiosos va a caer y cuando caigan vamos a poder vivir en paz".

Ambas publicaciones han sido muy apoyadas por los seguidores de Diego Armando Maradona, quiénes siguen atentos la evolución de los acontecimientos. El argentino murió el pasado 25 de noviembre de 2020 con tan solo 60 años a causa de un edema agudo de pulmón derivado de una insuficiencia crónica reagudizada.