¿Quién heredará los 20 millones de dólares anuales por 'Friends' tras la muerte de Matthew Perry?

El pasado 28 de octubre, el actor de 'Friends' fue hallado muerto en su casa El intérprete no se casó ni tuvo hijos

El pasado 28 de octubre se anunció una noticia que impactó a todo el mundo: Matthew Perry, quien interpretó al personaje Chandler en 'Friends', fue hallado muerto en el jacuzzi de su casa.

Tras la triste noticia, son muchos los que se preguntan cómo se repartirá el pago residual de 20 millones de dólares que el actor de 54 años recibía de forma anual por la sindicación y los ingresos por streaming de la mítica serie.

En el caso de que un intérprete fallezca, los pagos residuales se consideran propiedad personal del actor, y pertenece a su patrimonio. Según ha informado Charlie Douglas, planificador financiero certificado y presidente de HH Legacy Inversments en Atlanta, a 'CNBC', existen tres posibilidades para la herencia de Perry.

Personas beneficiarias

El Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists cuenta con contratos en los que los actores pueden designar algunos beneficiarios en caso de fallecimiento. Es por ese motivo que Matthew podría haber nombrado a una o varias personas beneficiarias para recibir sus pagos residuales.

Fideicomiso como beneficiario

La segunda opción es que Perry creara un fideicomiso: un contrato en el cual una o más personas transmiten bienes de su propiedad a otra persona para que administre o invierta los bienes en beneficio propio o a terceros.

Así pues, el actor podría haber nombrado beneficiario a un fideicomiso que será el que recibirá los pagos residuales. Esto nunca se sabrá, ya que son totalmente privados.

Plan patrimonial según la ley estatal

"Es muy posible que, al no tener cónyuge ni hijos, no haya escrito nada", señaló Douglas. En caso de que Matthew no nombrase a ningún beneficiario, sería la ley estatal quien determinaría su plan de patrimonio. Normalmente, se reparte el dinero siguiendo una jerarquía, pero Perry no se casó ni tuvo hijos, por lo que su fortuna llegaría a las manos de sus padres.

La pareja se divorció cuando el intérprete tenía menos de un año, y más tarde ambos se volvieron a casar con sus respectivas parejas con las que tuvieron cinco hijos. Por lo tanto, en caso de que sus padres rechazaran el dinero, este se repartiría entre sus hermanastros.