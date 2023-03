Hasbulla incendia las redes con un vídeo pegando a su gato

En uno de sus últimos vídeos publicados en YouTube, se ve al joven maltratando a su gato Rápidamente, la plataforma eliminó el vídeo

Hasbulla Magomedov es uno de los influencers con más seguidores en redes sociales. Se ha hecho famoso, en parte, gracias a sus vídeos de humor. Es un creador de contenido ruso de 20 años, pero que tiene la apariencia de un niño pequeño, ya que padece una enfermedad llamada acondroplasia.

En uno de sus últimos vídeos publicados en YouTube, se ve al joven maltratando a su gato, tirándole de las orejas. Además, el animal intenta huir y se mete en su cama, pero el ruso le persigue y le pega un puñetazo en la cabeza.

Hasbulla is now receiving backlash after video surfaces of him abusing his cat. pic.twitter.com/x2CN7qhD0r — Daily Loud (@DailyLoud) March 29, 2023

La publicación ha generado que las redes sociales estallen y salgan en defensa del animal. Al ver el revuelo que ha causado, rápidamente, la plataforma eliminó el vídeo.

En las últimas horas, Hasbulla se ha pronunciado sobre este hecho explicando que solamente "le he tirado de las orejas un poquito", y que lo hizo porque "él se ha portado mal".

For everyone asking me without the full picture. 🐈❤️ pic.twitter.com/9FMmbaF4zc — Hasbulla (@Hasbulla_NFT) March 31, 2023

A todo esto, el creador de contenido también ha querido aclarar el amor que siente por su gato: "Amo a mi gato y si no le quisiera no le tendría en casa. Mi animal favorito es el gato, y cuando no me escucha le regaño”.