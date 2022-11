Harry Styles asegura que "solo" se está dando un tiempo con Olivia Wilde

El cantante ha declarado que su relación estaría "en pausa" Los rumores de ruptura ponen a la pareja en el foco mediático

El intérprete de "As It Was" no tira la toalla en su relación con Olivia Wilde y asegura que ambos están en una situación de pausa o descanso.

Desde que dieron comienzo a su relación y sobre todo tras el rodaje y promoción de la película "No te preocupes cariño", la pareja ha estado en el ojo del huracán mediático. Han tenido que aguantar un seguimiento constante y varias polémicas.

Sin embargo, hace pocos días, la prensa se hacía eco de una posible ruptura de la relación. Las últimas informaciones apuntan a que la pareja estaría pensándose muy bien qué paso dar a continuación.

Parece ser que el motivo de más peso para poner tierra de por medio es el ajetreado ritmo de vida del cantante. Styles está inmerso en una gira que le tiene dando saltos alrededor del globo, desde Centroamérica a Sudamérica y de ahí a Asia

La situación es más compleja si cabe porque los hijos de Olivia Wilde, de 6 y 8 años respectivamente, se habrían encariñado mucho de Harry Styles. Por lo cual, es muy probable que los involucrados se hayan tomado este tiempo para reflexionar sobre su situación actual y sobre el futuro.