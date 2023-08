Una guionista de 'Friends' carga duramente contra los actores

Es una de las series más icónicas de la televisión Patty Lin ha publicado un libro en el que explica cuenta su experiencia

'Friends' es una de las series más icónicas de la televisión. La ficción estadounidense se emitió por primera vez el 22 de septiembre de 1994. Con un total de diez temporadas y 237 episodios, en marzo de 2019 fue considerada por 'The Hollywood Reporter' como la mejor serie de la historia.

Es una comedia que trata la vida de un grupo de amigos que residen en Manhattan, Nueva York. A lo largo de los episodios se ve cómo tienen discusiones, cómo pasan los mejores momentos de su vida, cómo tratan el amor, pero nos enseña lo más importante: la amistad prevalece por encima de todo. Entre los protagonistas se encuentran Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow o Matt LeBlanc.

Patty Lin, una de las guionistas de 'Friends' ha publicado un libro en el que cuenta su experiencia en la ficción. La trabajadora ha explicado que llegó en la séptima temporada y que había jornadas de trabajo que se alargaban hasta la madrugada. Además, ha asegurado que no aprendió casi nada, que se sentía fuera de lugar y que su trabajo no fue reconocido: "No aprendí mucho, salvo que no quería trabajar en una comedia nunca más".

Patty Lin ha explotado contra los creadores de la serie. Por un lado, ha comentado que Marta Kauffman nunca quería estar a solas con ella y que le evitaba hablar. Por otro lado, David Crane "era un adicto al trabajo imposible de complacer, que siempre quería un chiste mejor".

Las declaraciones de la guionista no quedan ahí y es que también ha cargado contra los protagonistas: "Todos sabían cómo hacer reír, pero si no les gustaba un chiste parecía que lo saboteaban sabiendo que lo reescribiríamos. Se descartaron docenas de buenos chistes solo porque uno de ellos murmurara la frase con la boca llena de beicon (...) Rara vez tenían algo positivo que decir y cuando planteaban problemas no sugerían soluciones".