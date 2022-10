El guardaespaldas de Shakira se hace viral por este curioso motivo

Shakira no deja de ser una superestrella mundial que arrastra una gran masa de seguidores allá donde va Cientos de fans se agolparon para poder ver cómo la colombiana preparaba su siguiente videoclip junto a Ozuna

Sigue en el punto de mira, entre prensa rosa y problemas judiciales, pero Shakira no deja de ser una superestrella mundial que arrastra una gran masa de seguidores allá donde va. La grabación de su último videoclip es una muestra.

Durante el rodaje, cientos de fans se agolparon para poder ver cómo la colombiana preparaba su siguiente videoclip junto a Ozuna. Shakira agradeció personalmente al término de la grabación a todos los asistentes.

Esa escena la realizó acompañada con su guardaespaldas, un joven moreno y fornido que ha levantado pasiones en redes. En lugar de comentar el cariñoso gesto de la cantante, la mayoría de personas que quisieron dar su opinión en la publicación hablaban de él.

"Me parece una falta de respeto no poner el Instagram de tu guardaespaldas", "el de seguridad no puede ser más 'hot'" o "siento que el seguridad de Shakira está mejor que Piqué" decían los fans. Cada uno con lo suyo.