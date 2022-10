Grealish y su cara más desconocida: así quiere explotarla en España

El futbolista, a sus 27 años, quiere ser DJ en nuestro país También está tratando de aprender español

Ser futbolista profesional no es nada sencillo, sobre todo cuando comienza el ocaso y has de buscar otro empleo en el que destacar. Por suerte, Jack Grealish, futbolista del Manchester City, está trabajando muy duro para encontrar otro puesto laboral cuando su posición actual dentro del equipo inglés no tenga futuro. Y parece que ya ha encontrado a qué se quiere dedicar: quiere ser DJ.

Cierto es que Grealish tiene tan solo 27 años, y por lo tanto, le queda bastante para el retiro, pero desde siempre ha demostrado que le encanta la fiesta, y este verano pasado ha visitado lugares tan movidos como Las Vegas e Ibiza. Ahora, esta pasión la quiere trasladar a su propia vida laboral: "amigo, ¿sabes qué? Creo que me conoces, y en realidad me gusta todo tipo de música. De hecho, estoy tratando de aprender a ser DJ", ha revelado en una entrevista concedida a BT Sport.

El centrocampista inglés ha añadido que también está intentando aprender español porque le encanta nuestro país como destino vacacional. No obstante, de no haber sido futbolista, quizás habría sido promotor de un club de ocio nocturno en España: "en Tenerife o en Ibiza. Estaríais todos invitados (...). Quiero aprender a hacer algunas cosas. La gente dice pinchar, y una vez que le coges el truco... Obviamente lleva mucho tiempo, pero es algo que realmente puedes disfrutar".