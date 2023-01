La gran confusión de las campanadas de Castellón

La confusión con otro reloj y la dificultad de escuchar las campanadas complicaron todo Aún así, la noche concluyó con la gran y esperada celebración

Todas las nocheviejas suele haber un percance que dificulta que las cosas salgan como estaban programadas. En la mente queda aquel pequeño error de Canal Sur que causó que pusieran un segmento de publicidad en medio de las campanadas provocando un gran alboroto y, sobre todo, muchas risas y bastantes 'memes'.

Esta vez la anécdota nos transporta a Castellón de la Plana, donde dos desafortunados accidentes han generado una ligera confusión que no ha evitado que la Nochevieja fuera muy disfrutable para todos.

En primer lugar, un reloj cercano al utilizado para las uvas contaba con seis minutos de retraso, lo que generó que las personas se pensaran que esa era la hora correcta y se tomaron las uvas con antelación.

Esto solo fue una minoría, ya que el principal problema estuvo en que muchos de los allí congregados se pensaron que las campanadas no estaban sonando ya que el jolgorio era tal que opacó el repicar de las campanadas.

De esta manera, muchas personas no pudieron tomarse sus doce uvas para empezar con fortuna el año entrante. No obstante, esto no evitó que la noche siguiera siendo increíblemente divertida.