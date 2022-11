Gonzalo Miró habla acerca del estado de salud de Amaia Montero

El ex novio de Amaia Montero ha hablado con Europa Press Gonzalo Miró es colaborador actualmente de La Roca, el programa de LaSexta

El estado de salud de Amaia Montero ha copado titulares de los medios de comunicación después de que la cantante y ex vocalista de La oreja de Van Gogh publicase en Instagram una fotografía acompañada de un preocupante mensaje: "si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de qué me sirve la vida?", escribió la exitosa cantante para que fuese leído por todos sus seguidores.

Son muchos los que han hablado acerca de Amaia Montero, incluyendo su familia, pero el último en hacerlo ha sido Gonzalo Miró, quien fuese su pareja entre los años 2009 y 2011. El que ahora es colaborador de La Roca asegura que se trata de una mala época por la que está pasando la artista: "yo a Amaia la quiero mucho, ya lo sabéis. Es una gran persona. Un corazón que no le cabe en el pecho (...). Todos tenemos malas épocas", ha dicho Miró en declaraciones a Europa Press.

Además de hablar sin tapujos acerca de su ex pareja, también aprovechó la ocasión para mandarle ánimos y desearle una recuperación lo más rápida posible. Son ya 5 semanas las que han pasado desde la última vez que Amaia Montero publicase un mensaje en Instagram, pero su familia la está apoyando hasta que recargue las pilas.