Gonzalo Bernardos explota en pleno directo ante las palabras de un universitario

Los que vieron en directo la última edición del programa 'laSexta Xplica' vivieron una acalorada discusión entre el economista Gonzalo Bernardos y un joven universitario llamado Javier Rubalcaba. Ambos se encontraban en plató al mismo tiempo y el universitario comenzó a hablar de cómo ve la situación económica actual para los estudiantes.

La discusión comenzó con las declaraciones de Javier, que señaló que conoce "situaciones de gente que ha tenido que renunciar a gran parte de su vida, gente que no se va de viaje, gente que no se toma cervezas...", ante lo que Bernardos exclamó de forma irónica "¡Uyy! ¡Madre mía! ¡Qué disgusto! ¡No van a poder ir de viaje! ¡Qué disgusto!".

Aun así, el universitario continuó diciendo que muchos han tenido que sacarse la carrera en seis o siete años cuando deberían haber sido cuatro debido a la situación económica, a lo que Gonzalo Bernardos volvió a estallar diciendo "¿¡Qué crees que hemos hecho los que tenemos 50 y 60 años?! ¿¡Crees que nos han regalado la vivienda?!"

"No estamos pidiendo que nos regalen la vivienda" respondió Javier, "creo que si estamos en este caso donde el segundo escalón de la pirámide está fallando, digo yo que la generación que venía antes que la nuestra, la que nos tendría que preparar el terreno, nos está fallando" concluyó.

Gonzalo Bernardos escribió luego en la red social X, antes conocida como Twitter, el motivo de su enfado, alegando que en su vida profesional, "he aprendido que nadie te regala nada y lo que consiga será por esfuerzo, esfuerzo y esfuerzo". Termina diciendo que ojalá los jóvenes que discrepan de él tengan razón y la sociedad haya cambiado, y que si es así, "espero que mis hijos no me pasen factura por ser un pesado e inculcarles siempre la cultura del esfuerzo".