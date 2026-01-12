‘Sirat’ se queda sin premio en unos Globos de Oro que afianzan la carrera hacia el Oscar de ‘Una batalla tras otra’

‘Una batalla tras otra’ sigue su incontenible marcha hacia la victoria final en la temporada de premios de Hollywood después de conquistar la gala de la 83ª edición de los Globos de Oro, celebrada esta pasada noche en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. La película de Paul Thomas Anderson, que adapta con grandes dosis de libertad la novela ‘Vineland’ de Thomas Pynchon, hizo buena su condición de favorita al obtener cuatro galardones, todos de primer orden, en una ceremonia que también dejó a ‘Hamnet’, de Chloé Zhao, y a las series ‘Adolescencia’, ‘The Pitt’ y ‘The Studio’ luciendo la sonrisa de los triunfadores. No fue el caso de la producción española ‘Sirat’, de Oliver Laxe, que se quedó finalmente sin ninguno de los dos premios a los que optaba.

Es un pasatiempo inevitable leer cada año el palmarés de los Globos de Oro como un anticipo de lo que ocurrirá algunas semanas después en los Oscar, por más que la realidad se empeñe una y otra vez en demostrar que no existen vasos comunicantes entre unos premios y otros. El año pasado, sin ir más lejos, ‘Anora’ se fue de vacío de la gala de los galardones creados por la ya extinta Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood y acabó siendo coronada como la mejor película de 2024 en los premios de la Academia. Hace dos años, en cambio, el triunfo de ‘Oppenheimer’ en los Globos de Oro sí se repitió, y en versión amplificada, en los Oscar. En cualquier caso, es indudable que todos los laureles que se entregan antes de la gran fiesta del cine de Hollywood sirven para ir perfilando una tendencia.

Y esa tendencia apunta cada vez con más claridad al último filme de Paul Thomas Anderson, que desde que empezó la temporada de premios ha hecho honor a su título y no ha dejado de ganar una batalla tras otra. Los Globos de Oro lo reconocieron como la mejor película de comedia o musical del año (como Judd Apatow se encargó de apuntar, la división por género de estos galardones siempre tiene un punto pintoresco) y lo distinguieron además con los premios a la mejor dirección, al mejor guion y a la mejor actriz de reparto (una emocionadísima Teyana Taylor).

Una gala poco afilada

Pese a que la apuesta por ‘Una batalla tras otra’ podría invitar a una lectura política -es un filme que cabe interpretar como una denuncia del totalitarismo trumpista en clave de esperpento ‘cartoonesco’, aunque con el tiempo está adquiriendo tintes de retrato hiperrealista-, en la ceremonia no hubo apenas menciones a asuntos de actualidad, más allá de algún ‘pin’ de rechazo a las actuaciones de la policía de control de la inmigración. Tal vez si ‘Los pecadores’, sorprendente mezcla de historia de vampiros y celebración de la cultura afroamericana, hubiera hecho buenos los pronósticos y hubiera obtenido algún premio más, el tono reivindicativo de la gala habría subido unos grados, pero el filme de Ryan Coogler tuvo que conformarse con los Globos de Oro al mejor logro de taquilla y a la mejor música.

El premio a la mejor película dramática se lo arrebató ‘Hamnet’, la adaptación de la novela del mismo título de Maggie O’Farrell sobre la relación, marcada por la tragedia, entre William Shakespeare y su esposa. La película de Chloé Zhao, que se estrena en España el próximo día 23, se impuso también en el apartado de mejor actriz protagonista en un filme dramático, distinción que recayó en la irlandesa Jessie Buckley.

Wagner Moura, mejor actor dramático

Los Globos de Oro de interpretación se completaron con los premios a Timothée Chalamet (mejor actor protagonista de comedia por ‘Marty Supreme’), Rose Byrne (mejor actriz protagonista de comedia por ‘Si pudiera, te daría una patada’), el brasileño Wagner Moura (mejor actor protagonista de drama por ‘El agente secreto’, que cogió así el relevo a su compatriota Fernanda Torres, ganadora el año pasado) y Stellan Skarsgaard (mejor actor de reparto, por ‘Valor sentimental’).

En la categoría de mejor película en lengua no inglesa, ‘Sirat’ se vio superada por ‘El agente secreto’, de Kleber Mendonça Filho; la cinta brasileña se impuso al final a la que parecía la gran favorita, la noruega ‘Valor sentimental’, de Joachim Trier, que empezó la noche con ocho candidaturas y la acabó con un solo trofeo (el ya mencionado de Skarsgaard). El filme de Oliver Laxe competía también por el Globo de Oro a la mejor música, que fue a parar, como ya se ha dicho, al saco de ‘Los pecadores’. La producción de Netflix ‘Las guerreras k-pop’ sí cumplió las expectativas al alzarse con el triunfo como mejor película de animación y se llevó además el premio a la mejor canción por ‘Golden’.

‘Adolescencia’, ‘The Pitt’ y ‘The Studio’

Pocas sorpresas en las categorías de televisión, donde el guion acabó siendo muy parecido al de la última edición de los premios Emmy (también al de los recientes Critics Choice Awards), con ‘The Pitt’, ‘The Studio’ y ‘Adolescencia’ dominando el palmarés. La primera, trepidante retrato de una jornada en el servicio de urgencias de un hospital, conquistó los galardones a la mejor serie dramática y al mejor actor (Noah Wyle). Otro tanto hizo en las categorías de comedia ‘The Studio’, hilarante sátira sobre la industria de Hollywood (que incluye un capítulo dedicado a los Globos de Oro), con premio para su protagonista (y cocreador), Seth Rogen. Y aún mejor le fue a la británica ‘Adolescencia’, que triunfó en los apartados de mejor miniserie, mejor actor de miniserie (Stephen Graham) ymejores actor y actriz de reparto (el joven Owen Cooper y Erin Doherty).

Jean Smart conquistó su tercer Globo de Oro a la mejor actriz de comedia por ‘Hacks’; Rhea Seehorn se hizo por fin con el galardón gracias a ‘Pluribus’; Michelle Williams fue elegida mejor actriz de miniserie por ‘Dying for sex’,y ‘Mortality’, de Ricky Gervais, fue elegido el mejor espectáculo de comedia ‘stand up’ (algo que pareció no gustar a la presentadora del premio, Wanda Sykes, que afeó al cómico británico sus ataques a la comunidad trans).