Gisela, ingresada en un hospital en su embarazo de riesgo

La cantante revela a sus seguidores el motivo por el que ha sido ingresada

En noviembre, Gisela reveló a todos sus seguidores que estaba embarazada, aunque su equipo médico lo consideró un embarazo de riesgo: "Me siento afortunada por haberme quedado embarazada, pero es de riesgo. Me preocupa y me da miedo. No quiero saber ni el sexo del bebé por no encariñarme. Me da miedo hacerme ilusiones, aunque todo parece que está bien encaminado", reveló en el programa Y ahora Sonsoles.

Poco menos de un mes después, la cantante confirma a través de sus redes sociales que ha sido ingresada en un hospital: "Aquí me están medicando y cuidando. Mañana me darán los resultados de las pruebas".

Antes de transmitir esta noticia, ella misma confesaba encontrarse mal: "Tengo un día regular tirando a mal. No me encuentro muy bien y tengo un problemita en el riñón, una piedra, y me está dando problemas. Solo faltaba esto", siendo esta la dolencia que le ha obligado a permanecer varios días en un centro médico.

Gisela está encantada de poder formar una familia, ya que durante estos años lo ha intentado, pero le ha resultado muy difícil. Por esta razón optó primero por quedarse embarazada de forma natural, y después, seguir los consejos de sus médicos: la reproducción artificial.

En su visita a Y ahora Sonsoles reveló cómo se siente al ser madre dentro de poco: "Seré una madre paranoica, estresada, muy preocupada". Además, considera que su pareja será el mejor padre que puede tener su bebé: "José y yo hemos ido de la mano en el sentido más amplio del término. Me ha cuidado todo lo que ha podido, apoyándome emocionalmente, animándome... Y pinchándome también cuando tenía que hacerlo".