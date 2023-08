Giro en el caso Daniel Sancho: Encuentran amenazas de muerte de Edwin Arrieta en el teléfono móvil del chef

El joven de 29 años asesinó y descuartizó a Edwin Arrieta El crimen se cometió en Tailandia

Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor Rodolfo Sancho, fue detenido en Tailandia como sospechoso del asesinato de un hombre. El pasado lunes, la Justicia tailandesa decretó prisión provisional para el joven en Koh Samui tras inculparse.

El fallecido es Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano plástico colombiano de 44 años. Se sospechaba que el hijo del intérprete mantenía una relación sentimental con él desde hacía un año. El español confesó que lo conoció por Instagram hace un año y mantenía relaciones sexuales de forma esporádica con él. Según explicó el joven, Edwin le tenía amenazado con difundir fotografías íntimas "para hacer temblar la reputación de su familia".

Daniel Sancho se declaró culpable, pero comentó que cuando se intentaba alejar de Arteaga, le amenazaba: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

La policía tailandesa ha acusado al joven de 29 años de asesinato predeterminado, pero ha habido un giro en el caso. Según ha informado Adrián Foncillas para 'Antena 3', los investigadores han encontrado en el teléfono móvil del joven varios mensajes de amenaza de muerte de Arrieta a Daniel, si éste rompía la relación que tenían.

El plazo máximo de la investigación es de casi tres meses, pero desde Tailandia se prevé que no se alargue más de tres semanas. Con esto, conseguirán llevar a cabo el juicio lo antes posible.