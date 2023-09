Ginés Corregüela rompe a llorar en pleno directo

El de Úbeda se dio a conocer por hacer vídeos en TikTok de sus bocadillos XXL En su cuenta de TikTok tiene 2 millones de seguidores

Ginés Corregüela se dio a conocer por hacer vídeos en TikTok de sus bocadillos XXL. Tras su paso por 'Supervivientes 2023', el de Úbeda ha generado mucha polémica debido a sus relaciones amorosas.

Ginés está casado y tiene una hija, pero a lo largo del concurso se conoció que mantuvo relaciones paralelas a su matrimonio. Él mismo confesó haberle sido infiel a su mujer tras 30 años de matrimonio, y por ese motivo decidieron separarse.

Su paso por el reality y su relación con Yaiza Martín le ha hecho distanciarse de su hija, ya que esta se siente muy decepcionada. Este viernes, Miriam Corregüela se casará, y los seguidores del tiktoker querían saber si él asistirá a la boda. Entre lágrimas, ha explicado que no está invitado.

"Quiero que sea feliz y que tenga un día espectacular con los que dice que son suyos. Y los que no somos suyos, que al final somos suyos, más que muchos, que sepa que la familia siempre está ahí y la va a apoyar siempre. Si su padre no está, pues bueno, pues ya está. A lo mejor está por otros sitios. Y su padre siempre va a estar con ella", ha comentado.

Además, roto de dolor, ha seguido declarando: "No quiero que nadie sienta lástima por mí, pero me toca un poco la fibra y me pongo un poco tierno. No duermo porque… no es tan fácil la situación que tengo. Al final, es muy duro y esto es una herida, pero se irá curando. Sé que viene una semana muy dura para mí".