La exmujer de Ginés Corregüela le ataca sin piedad por su papel como marido y padre: "¡La culpa la tienes tú!"

Isabel, la exmujer del concursante de Supervivientes arremete contra él Poco a poco están destapando la cara oculta del Rey de los Bocadillos

Las apariencias engañan, y a pesar de parecer que la relación entre Ginés Corregüela (52 años) e Isabel Hurtado, su exmujer, era cordial después de su encuentro en el programa Deluxe, la realidad es muy distinta. Las recientes declaraciones del tiktoker acusando a su hija Miriam de estar manipulada por su representante han desatado la furia de Isabel, quien no permitirá que hablen así de su hija.

Isabel ha decidido utilizar su perfil de Instagram para desenmascarar a Ginés y exponer claramente su papel como padre y las razones detrás de la actitud distante de Miriam hacia él. Con un tono tranquilo, Isabel ha aprovechado su intervención para darle un consejo al padre de sus hijas: "Estás completamente equivocado. Deberías enfocarte en los sentimientos de tu hija y en cómo te has comportado con ella a lo largo de su vida. Conociéndola como la conoces, sabes que no se puede manipular".

Isabel tiene muy claro que Ginés está arruinando su propia vida y reputación al dejarse llevar como por las personas que lo rodean. Está convencida de que esta actitud solo lo alejará aún más de su hija.

Antes de concluir, Isabel se dirige directamente a su exmarido para recordarle cómo ha sido no solo como padre, sino también como esposo: "Ginés, reflexiona sobre lo mal que lo estás haciendo y lo mal que lo has hecho en el pasado en tu vida. No culpes a nadie más, ¡la responsabilidad es tuya!".

Además, su hija Miriam tampoco parece muy dispuesta a hablar de su padre y ha dejado muy claro que no quiere tener nada que ver con él: "Estoy centrada en mi vida y en mi boda. Merezco estar tranquila. Si no quiero entrar en un plató ni hablar con mi padre estoy en mi derecho. Me da igual lo que opinéis, lo haré cuando me dé la gana porque la que ha estado en mi casa soy yo". Así zanjaba el tema de forma tajante en su perfil de Instagram.