Gerard Piqué sale en defensa de Ana Obregón: "Vivid vuestra vida"

Gerard Romero le hizo una entrevista al exfutbolista en su canal de Twitch El empresario explicó que estamos en un país en el que si tienes éxito, mucha gente te tiene envidia

Gerard Piqué se dejó ver en el canal Jijantes en Twitch. Gerard Romero le hizo una entrevista en la que abarcaron diferentes temas: Shakira, Clara Chía, y la maternidad de Ana Obregón, entre otros.

El exfutbolista empezó diciendo que "la envidia es lo que reina en este país, con diferencia. No puedes controlar lo que la gente diga. Mira ahora con Ana Obregón o Risto Mejide...".

Siguió diciendo que la gente no debería de controlar lo que los demás hagan, y que cada uno se tiene que preocupar de su vida. "¡Que la gente haga lo que le dé la gana, dejad de molestar! Que si está bien o está mal, siempre juzgando. Tíos, que cada uno viva su vida. ¿A que no molestan? Pues ya está", dijo el empresario.

Gerard Piqué explicó en todo momento que siempre se juzga a la gente, y que esto no debería de ser así: "Que hagan lo que les dé la puta gana, que es su puta vida. Hemos nacido para vivir cada uno nuestra vida", añadió.

El exfutbolista prosiguió diciendo que estamos en un país en el que si tienes éxito, mucha gente te tiene envidia. "Vivid vuestra vida y lo que no podéis controlar, no le deis importancia. Es como he vivido siempre en base a las experiencias pasadas. Y así es como la gente debería vivir. Pero ya sabemos cómo es este país", zanjó Gerard Piqué.