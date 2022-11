Gerard Piqué confirma un nuevo proyecto: "van a ver el nacimiento de algo muy grande"

Contará con el apoyo de streamers y publico Este jueves 10 de noviembre a las 20.00 horas, habrá más novedades

Gerard Piqué es una persona a la que no le gusta quedarse parada, por lo que tampoco iba a estarlo ahora que ha confirmado su retirada del fútbol profesional. Si creías que el ex jugador azulgrana estaba centrado en el fútbol durante los últimos meses, estás muy equivocado: aunque se comprometiese con Joan Laporta a "desaparecer de cualquier tipo de contenido y desconectar" para centrarse en su carrera, ha trabajado en un nuevo proyecto cuyos primeros detalles conoceremos este jueves 10 de noviembre a las 20.00 horas.

"Van a ver el nacimiento de algo grande, muy grande. Algo que se va a quedar para siempre, algo que es un cambio de paradigma, y que van a querer que pase el tiempo muy rápido hasta que empiece (...). Yo creo que lo de mañana va a ser un impacto tremendo. A la gente le va a explotar la cabeza", adelantó el catalán, sin querer desvelar demasiado. Sí que ha avanzado que tanto streamers como público serán una parte fundamental de este producto.

Este evento deportivo duraría varias semanas, y Gerard Piqué tiene claro cuál será su rol: "voy a tener un papel que siempre he soñado. Ser Javier Tebas". Por ambición no será, porque el ex futbolista está muy ilusionado con esta nueva aventura, y en muy pocas horas seremos partícipes de ello.