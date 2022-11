Gerard Piqué comparte en su perfil oficial de Twitter un misterioso número de teléfono

El jugador y futbolista del FC Barcelona ha publicado un número de teléfono móvil en su perfil El ahora empresario del mundo streamer ha borrado rápidamente la publicación

Hace unas horas el futbolista Gerard Piqué ha publicado en su perfil de Twitter un número de teléfono móvil. Pocos minutos después el tuit con la información se eliminaba. ¿Qué era ese teléfono? Para proteger la intimidad de Piqué, y de la persona a la que pudiera afectar, no vamos a compartir aquí el número. Sin embargo, los medios de comunicación han especulado de quién podría ser este número que ha estado colgado durante unos minutos a la vista de todos los usuarios, fans y seguidores de Piqué.

No es la primera vez, ni será la última, que alguien conocido publica por error su propio número de teléfono en redes sociales. Es más, Piqué ya lo ha hecho un par de veces por error en la misma plataforma que hoy. En las otras ocasiones, el jugador recibió miles de mensajes a su teléfono móvil después de que se filtrarse sin querer. Ahora parece que la reacción del también empresario ha venido más rápido que otras veces.

No sabemos de quien era el número, lo que está seguro es que más de una persona habrá aprovechado para intentar contactar con él. El jugador por su parte no ha hecho ninguna declaración al respecto, así que el tema no da más de sí. Aunque esperaremos a ver si hay algún comentario del mismo.