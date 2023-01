Georgina Rodríguez arrasa con su vestido más espectacular en Arabia Saudí

Su vestido ha sido aclamado por todo el mundo Ha sido gracias a su diseñador favorito, el tunecino Ali Karoui

Georgina Rodríguez es increíblemente atrevida a la hora de innovar con sus posados y estilismos. Lo cierto es que suele tener algunos looks que navegan a medio camino entre lo descabellado y lo increíblemente bonito. En esta ocasión, estamos en el segundo caso, ya que ha utilizado un look discreto para arrasar con ciertos toques provocativos.

Así ha sido su aparición en los Joy Awards 2023, una ceremonia de premios de Arabia Saudí a la que van muchas celebridades internacionales del cine y la música. Como Georgina vive allí junto con Cristiano Ronaldo, asistió en calidad de invitada con lo que ya es por decisión unánime el mejor vestido que ha usado.

El diseñador favorito de Rodríguez, Ali Karoui, de origen tunecino lo ha dado todo para traer un vestido propio del Hollywood de los 50 a la actualidad. Así, con una gran cantidad de accesorios que parecen fruto de otro tiempo ha rescatado un estilo realmente bonito que ha alucinado a todo el mundo, y no es para menos. Todo estaba coronado con una bonita capucha semitransparente que le cubría la cabeza, el pelo y los hombros, evocando así un estilo oriental y árabe pero con influencias claramente occidentales.

Georgina Rodriguez wearing custom Ali Karoui at the 2023 Joy awards



She is the epitome of elegance pic.twitter.com/BiQPW1xfqM