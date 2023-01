George Foreman denunciará por difamación a la mujer que le acusó de abusar sexualmente de ella

Foreman asegura que ha sufrido mucha ansiedad desde que fuera denunciado Considera que esta denuncia no tiene ningún sentido

George Foreman fue denunciado por una violación que habría cometido presuntamente hace 45 años cuando la joven era menor de edad. Sin embargo, el considera que eso son calumnias y que es un intento de "tirar su nombre por el fango" tal y como aseguran desde TMZ. Por este motivo, la estrella del boxeo va a tomar cartas en el asunto.

Foreman asegura que ha sufrido una grandísima ansiedad, falta de sueño, preocupación constante y ha estado en estado de shock por las graves acusaciones que se han vertido contra su figura. Es por este motivo por el que va a llevar a cabo una denuncia por difamación a la mujer que le acusó de violación.

Así, ha llevado a cabo una contrademanda este mismo lunes contra su acusadora, Gwen H. quién había denunciado al ex-boxeador el pasado verano por haber sido agredida junto con otra mujer supuestamente.

De acuerdo con las declaraciones de la demandante, Foreman le pidió que "me quitara la ropa y si no lo hacía despediría a mi padre, así que cumplí", mientras que por parte del boxeador de los pesos pesados, las alegaciones de la demandante no tienen sentido ya que no hay ninguna evidencia que lo corrobore por lo que considera que estaría esperando que la dilatación temporal de los hechos cubra la falta de coherencia de la demanda.