George Clooney cuenta lo desastrosa que fue su pedida de mano: "Pensaba que el anillo era de alguna de mis ex"

George Clooney lleva ocho años casado con Amal El actor y la abogada parecían destinados el uno para el otro

La historia de amor entre George Clooney y Amal podría dar para película. El mítico galán de Hollywood había invitado a unos amigos a su casa, y ella estaba invitada aunque no se conocían. Su representante le dijo "va a venir la mujer con la que te vas a casar" y este, como no podía ser de otra forma, se lo tomó a broma. No podía estar más equivocado. Así lo ha relatado en el podcast de Drew Barrymore donde ha sido entrevistado.

Comenzaron a hablar por carta, de la manera más romántica posible y se enamoraron en un concierto de música clásica. Todo parecía de cuento de hadas por lo que ¿en qué podía fracasar cuando le pidiera la mano para unirse en matrimonio? Lo cierto es que nada, ya que Clooney lo planeó al milímetro: cena romántica cocinada por él, música romántica compuesta por su tía y un bonito anillo. Planeó que encontrara el anillo por accidente mientras él hincaba la rodilla detrás de ella, pero en este momento fue cuando llegó el desastre.

El mítico actor no esperaba que Amal pensara que el anillo que había encontrado por accidente era de una de sus ex. Así, se dio la vuelta enfadada y le tiró el anillo con desdén, todo para encontrárselo de rodillas dispuesto a pedirle la mano.

No hay más detalles sobre qué pasó a continuación, pero está claro que salió bien ya que ambos se han casado, llevan ocho años juntos y son padres de gemelos.