¿En qué se gastaba el dinero Wanda Nara de la tarjeta que Mauro Icardi le terminó bloqueando?

Aún estando separados, Wanda Nara y Mauro Icardi siguen protagonizando gran parte de la actualidad de la prensa deportiva más 'rosa'. La que un día fuese pareja decidieron tomar caminos por separado dejando claro que "no dejaremos de ser una familia (...). No me arrepiento de nada, pero hoy me toca seguir sola. Sin culpables ni terceros".

Sin embargo, con el divorcio pendiente de la firma, Mauro Icardi sorprendió a todos al bloquear las tarjetas de dinero de su futura ex mujer. Ana Rosenfeld, abogada de la influencer y creadora de contenido, aseguró en un primer momento que "lo primero que hacen los hombres es cortar las tarjetas o no hacerse cargo de las obligaciones alimentarias de sus hijos pequeños".

Fue Wanda Nara la que le comunicó el corte a su letrada, quien asegura que la obligación de Mauro Icardi es cuidar a sus hijos: "esperamos que se reinstauren en algún momento", señaló por aquel entonces.

Al comprobar que, por el momento, Wanda Nara sigue sin tener acceso a las tarjetas, la abogada asegura que la tarjeta de crédito estaba destinada a "proveer la cuota alimentaria o la comida de las chicas, los gastos...". Desmintiendo así rumores que relacionaban a la influencer con un posible despilfarre económico.

En todo caso, Mauro Icardi no se ha pronunciado al respecto, a diferencia de una Wanda Nara que no deja de conceder declaraciones a través de su representante legal.