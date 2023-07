Gabriela Guillén filtra la reacción de Bertín Osborne al enterarse del embarazo

El presentador se convertirá en padre a sus 69 años Bertín ya tiene cinco hijos

Bertín Osborne lleva casi tres años separado de Fabiola Martínez. Su relación se rompió tras casi dos décadas juntos y un hijo en común: Kike. Hace unos meses corrieron los rumores de que el presentador estaría manteniendo una relación con Gabriela Guillén de 32 años.

El pasado miércoles se conoció que el madrileño se convertirá en padre a los 69 años. La joven estaría embarazada de tres meses y será a principios de 2024 cuando de a luz a su primer hijo. Aun así, Bertín ha asegurado que no está enamorado de la empresaria y que el embarazo ha sido un accidente.

Ahora, la joven ha concedido su primera entrevista en 'Así es la vida'. Ha explicado que está feliz, y que se enteró de su estado al sufrir un retraso: "Lloré, la sensación no fue bonita por la sorpresa que nos dio". Al enterarse, llamó por teléfono al presentador que se quedó sin palabras: "Se quedó en silencio (...) se sorprendió tanto como yo".

La empresaria ha declarado que Bertín siempre está pendiente de ella y que para él también ha sido duro: "Él ya tiene la edad que tiene, es diferente (...) No le juzgo, las cosas pasan y han pasado de esta manera, tenemos que ser responsables y consecuentes con nuestros actos".

Gabriela ha asegurado que "no quiere tener ningún problema con él ni con su entorno" y que tampoco sabe qué va a pasar con su relación: "Hay que darle tiempo al tiempo, no te puedo decir que vamos a estar juntos, vamos a casarnos o vamos a vivir juntos, no te lo puedo decir". Aun así, ha explicado que tenían una especie de acuerdo para dejar su relación en la intimidad.