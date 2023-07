Bombazo tras Supervivientes: Asraf habla sobre la maternidad de Isa P

El concursante asegura haber aguantado, pero ha querido abandonar en varias ocasiones

Posiblemente sea Asraf Beno el concursante de Supervivientes 2023 que más ha sorprendido a lo largo de toda la edición. A pesar de apoyarse en Adara Molinero durante la primera parte del programa, finalmente tanto ella como Jonan Wiergo terminaron abandonándole a su suerte y llegó a la final sintiéndose terriblemente solo.

Quedó cuarto a pesar de ser el gran favorito, pero el joven tiene claro que se lo toma como una victoria. Y ahora, ha hablado con la revista Lecturas acerca de su futuro.

Tal y cómo asegura al citada revista en portada, Asraf Beno quiere tener un hijo con Isa Pantoja, su pareja y máximo apoyo fuera de Supervivientes 2023 durante todos estos últimos meses. También estaría encantado de pasar por el altar y casarse con la mujer de su vida, aunque por el momento no hay fecha ni planes definitivos.

De muchos otros temas ha hablado Asraf Beno a su regreso a España: "hay estigmas sociales y muchos prejuicios en nuestra sociedad. Se tiene muy en cuenta tu origen", asegura el modelo. Sin embargo, cree que se ha mostrado en todo momento tal y cómo es, sin dobles caras ni juegos sucios.

Acerca de su estancia en el programa, "he llegado a pasar cuatro días de dolor físico por el hambre, como si me rajaran el estómago, pero lo peor ha sido estar solo y sentir rechazo. Al final he aguantado, pero tuve ganas de abandonar muchas veces". Si quiso abandonar, al menos no lo ha especificado verbalmente en ningún momento.