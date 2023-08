Frank Cuesta sorprende presentando al "animal más raro del mundo"

El leonés es conocido por sus aventuras con los animales Cuesta saltó a la fama gracias a 'Frank de la Jungla'

Frank Cuesta saltó a la fama gracias a 'Frank de la Jungla', un programa de televisión en el que el leonés recorría varios países en busca de la fauna más exótica y peligrosa.

Ahora, el naturalista ha creado un santuario de animales en Tailandia en el que les cuida y rescata algunas especies. Su objetivo es protegerles de algunos seres humanos que pueden hacerle daño y ofrecerles un espacio natural.

El pasado miércoles, Frank Cuesta subió una publicación en Twitter en la que explicó que se encontraba en el hospital por la "peor mordedura de víbora posible". En ella se veía la mordedura y la mano hinchada.

El leonés ha asegurado que está pasándolo muy mal, pero que está solo y tiene que ir al santuario por los bebés. En este ha encontrado al "animal más raro del mundo. Es una incautación extremadamente única en mis 27 años rescatando animales".

Cuesta ha publicado en su canal de YouTube un vídeo explicando que "es un equidna, es un marciano. Es un animal australiano. Esto es algo increíble, es la incautación más espectacular que se ha hecho en toda mi vida".

El naturalista ha comentado que el animal es un "superviviente" que "camina al revés, es como un puercoespín. Tiene la nariz como de un oso hormiguero, pero no me puede hacer nada porque no tiene dientes. Come bichos. Tiene la manos al revés y parece un topo".

Frank Cuesta ha explicado que "es un mamífero muy raro, porque este mamífero pone huevos. Es como un reptil. Es la evolución de los reptiles a los mamíferos". Además, ha añadido que solamente él y el ornitorrinco son los únicos que quedan como monotremas en todo el mundo".