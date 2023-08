Frank Cuesta reaparece tras tres días de "la peor mordedura de víbora"

El leonés ha roto silencio y ha explicado cómo se encuentra Frank Cuesta es conocido por sus aventuras con los animales

Frank Cuesta saltó a la fama gracias a 'Frank de la Jungla', un programa de televisión en el que el leonés recorría varios países en busca de la fauna más exótica y peligrosa.

Ahora, el naturalista ha creado un santuario de animales en Tailandia en el que les cuida y rescata algunas especies. Su objetivo es protegerles de algunos seres humanos que pueden hacerle daño y ofrecerles un espacio natural.

El pasado miércoles, Frank Cuesta subió una publicación en Twitter en la que explicó que se encontraba en el hospital por la "peor mordedura de víbora posible". En ella se veía la mordedura y la mano hinchada.

Ahora, tres días después del accidente, Frank ha publicado un vídeo en YouTube en el que explica todo lo que ocurrió y cómo se encuentra: "Parece que la inflamación va a remitir pronto. Este dedo estará con problemas durante unos meses, porque la inflamación afecta a los tendones. Esta mano es como un garfio ahora, solo puedo utilizarla como posadera".

El naturalista ha comentado que ha recibido "una mordedura muy rara. En comparación con la víbora verde de aquí, el efecto es rapidísimo. A los 30 segundos estaba con un dolor brutal y a los 5 minutos tenía la mano como una patata". El leonés ha explicado que aunque existen anti-venenos para este tipo de casos, no ha podido utilizarlo y es una opción "imposible" al padecer leucemia.

De momento sigo vivo https://t.co/UbnmOwzwzP — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 5, 2023

Frank Cuesta ha asegurado que está pasándolo muy mal, pero que está solo y tiene que ir al santuario por los bebés: "Las últimas horas han sido horribles porque yo no me puedo quedar en el hospital (...) Este domingo viene alguien a ayudarme porque estoy destrozado. Te ves solo, jodido, con bajones de tensión. Estoy yendo al hospital. Esta, sin lugar a dudas, es la peor mordedura de víbora que he tenido jamás".