Frank Cuesta estalla contra una streamer: "Ponte a correr y deja los donuts"

Frank Cuesta saltó a la fama gracias a 'Frank de la Jungla', un programa de televisión en el que el leonés recorría varios países en busca de la fauna más exótica y peligrosa.

En abril de 2023, Frank anunció que volvía a la pantalla con un programa junto a Cristina Seguí, una de las fundadoras de VOX. Desde que colaboran juntos, ha habido muchos rumores sobre que mantienen una relación sentimental.

Ahora, un usuario de X ha escrito en la red social que si alguien podría confirmar o desmentir si ambos están juntos, "porque sería la pareja que más asco me dé en la historia, fuera coñas".

Una streamer ha afirmado la relación: "Por lo que tengo entendido, sí que están juntos". Esta confirmación no le ha gustado nada a Frank y no ha dudado en contestarle: "Por lo que tengo entendido tú la chupas por 5 euros, pero ya sabes, por lo que tengo entendido''.

La joven ha acusado al naturalista de ser un misógino: "Imagínate el nivel de misoginia que has de tener para llamar p*** a una chavala de 20 años teniendo tú 50 porque te haya picado un comentario de marujeo respondiéndole a un amigo (...) Las redes sociales se te quedan grandes".

Imagínate el nivel de misoginia que has de tener para llamar put4 a una chavala de 20 años tendiendo tú 50 porque te haya picado un comentario de marujeo respondiéndole a un amigo (sin ninguna mala intención desde mi parte). Frank, las redes sociales se te quedan grandes. https://t.co/qR12WGjrNr — 𝖕𝖆𝖚𝖑𝖆♥ ︎ (@princesiita1331) December 1, 2023

El presentador ha recibido muchas críticas por la respuesta a la chica y ha borrado varios comentarios, entre los que se encontraban: "No odio a las mujeres, ni siquiera a ti, pero me repugnan las subnormales como tú que tiran la piedra y luego van de víctimas feministas (...) A ti lo que te queda grande no es la ropa precisamente, ponte a correr y deja los donuts''.

Cuando dejas algo zanjado...borras los twits y ya esta. Si hay mas guerra...habra mas twits — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) December 1, 2023

Frank Cuesta ha dejado claro en una publicación de X que está soltero y que en el momento en el que esté saliendo con alguna persona, él mismo lo dirá: "El día que tenga una relación sentimental... se sabrá al instante! De momento aquí estoy... se admiten proposiciones".