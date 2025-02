¿Por qué Francisco y Cayetano Rivera no han emprendido un proceso legal contra Isabel Pantoja?

Han transcurrido más de 40 años desde la muerte de Francisco Rivera 'Paquirri', y lo cierto es que su herencia sigue dando de qué hablar y produciendo titulares en la prensa del corazón. Si bien es cierto que Francisco y Cayetano Rivera llevan años pidiendo los enseres personales de su padre, de momento no hay respuesta y no se sabe dónde están sus trajes y capotes. Y la pregunta que muchos se hacen es... ¿Por qué no han emprendido ya acciones legales contra Isabel Pantoja para obtenerlos por la vía judicial?

En primer lugar, ni Francisco ni Cayetano quieren denunciar a Isabel Pantoja, probablemente porque Kiko Rivera sería uno de los testigos y sería ponerle en una posición complicada: "hizo caso omiso. ¿Qué me queda? Un procedimiento judicial reclamando a esta señora los enseres. Demandar a la señora y el testigo sería Kiko Rivera", ha asegurado recientemente Joaquín Moeckel, abogado defensor de los hermanos Rivera.

El letrado ha asegurado que "para recuperar unos trajes no me vale todo, si para eso tengo que echar a pelear a un hijo con una madre. Yo no soy la señora Pantoja". Es evidente que los hermanos Rivera no quieren complicar aún más la relación tan tensa que mantienen Kiko e Isabel.

Y es que pese a que madre e hijo no tienen relación, todos conocen los problemas que tienen Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Y tensar aún más la situación es algo que quieren evitar a toda costa los hermanos del DJ.