La fotografía más inesperada: Kit Harington, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, juntos

El actor de Juego de Tronos posa con la pareja en un restaurante Ha sido Antonela Roccuzzo quien ha compartido la fotografía en Instagram

Cuando una persona normal sale de cena o de fiesta, puede que se encuentre a un famoso por la calle, pero rara vez lo verá en el local en el que disfrute de la noche. No ocurre esto cuando eres una personalidad como Leo Messi, dado que acabas comiendo en los mejores restaurantes de la ciudad junto a tu mujer, la también exitosa Antonela Roccuzzo, y acabas coincidiendo con un grande como Kit Harington, quien fuese Jon Nieve en Juego de Tronos.

En efecto, Leo Messi y Antonela Roccuzzo han coincidido con Kit Harington en un restaurante parisino, ciudad en la que todavía reside el futbolista tras seguir formando parte del PSG. Y ha sido su mujer, la conocida influencer y modelo argentina, quien ha compartido la fotografía en Instagram para que la vean sus más de 20 millones de seguidores.

NEW 📲 Kit Harington with Lionel Messi and Antonela Roccuzzo.



—— via antonelaroccuzzo on instagram. pic.twitter.com/8jpQD2M5Rz