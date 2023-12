Esta es la fortuna de Mariah Carey a sus 54 años

No hay Navidad que no se escuche a Mariah Carey en las emisoras. Durante esta época del año, la estrella de la industria musical ocupa los primeros puestos de la lista de éxitos, acumulando millones de reproducciones en las principales plataformas de streaming.

La canción responsable de este triunfo es 'All I Want for Christmas Is You', que ocupa el primer puesto en la lista de canciones Billboard Hot 100 en los últimos cuatro años.

Aunque su lanzamiento fuera en 1994, el tema llegó por primera vez al top10 en diciembre de 2017. En 2018 ocupo el quinto puesto y desde 2019, no ha bajado desde la primera posición.

Este es uno de los motivos de la exitosa carrera de Mariah Carey, y de la millonaria fortuna que ha conseguido durante su trayectoria. Según apunta 'Celebrity Net Worth', el medio experto en calcular la fortuna de celebridades, el patrimonio neto de la artista asciende a los 350 millones de dólares.

Además de su famoso clásico navideño, la cantante ocupa la undécima posición en la lista de artistas musicales más vendidos de todos los tiempos en Estados Unidos, con 74 millones de álbumes. Finalmente, los conciertos han sido fundamentales para construir su fortuna, con un contrato de 30 millones de dólares para realizar una residencia de dos años en el Caesars Palace de Las Vegas.