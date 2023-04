¿Es el final de Belén Esteban en Sálvame? Así habla de su futuro y de su carrera en televisión

La colaboradora de Sálvame se emociona como nunca al hablar de su posible futuro El aniversario de Sálvame ha provocado que todos estén muy emocionados

Con motivo del aniversario de Sálvame, todos los colaboradores no pueden evitar emocionarse, sobre todo ante la inminente película que ha preparado el programa para recordar todos y cada uno de los momentos que hemos vivido durante los 14 años de vida del formato: "todos los telespectadores van a poder ver esa película en directo y van a ser cómplices como lo han sido todos estos años", anunció en plató Kike Calleja.

En ese momento, Jorge Javier Vázquez ha mencionado a Belén Esteban, asegurando que la colaboradora habría llorado mucho al ver la película. Ella, sincera como siempre, confirmó el anuncio: "he llorado mucho. Me he emocionado mucho por quiénes empezamos este programa, que somos los únicos que sabemos todo lo que hemos vivido, tanto lo bueno como lo malo".

También ha admitido que echa de menos a gente que ya no está, como Mila Ximénez, Raúl Prieto y Carlota Corredera.

El futuro de Belén Esteban en televisión tras Sálvame

Y finalmente, Belén Esteban ha reflexionado acerca de su futuro en Sálvame y en la televisión, confesando que ha sido el programa de su vida: "el día que acabe Sálvame, yo acabaré con él. Me iré con él". No tiene pensado irse antes de la pequeña pantalla, pero sin cancelan Sálvame... ¿Dejará Belén de estar en televisión?