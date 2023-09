Se filtran los mensajes que Albert López envió a Rosa Peral antes del crimen

La exagente policial fue condenada a 25 años de prisión Peral asesinó a su pareja Pedro Rodríguez

Rosa Peral fue condenada a 25 años de prisión por el conocido 'crimen de la Guardia Urbana', cometido la noche del lunes 1 de mayo de 2017. Pedro Rodríguez, agente de la Guardia Urbana y pareja de Rosa, fue asesinado por la mujer y por Albert López, el amante de esta. El último fue condenado a 20 años de cárcel.

El crimen está en el foco mediático tras el estreno del documental 'Las cintas de Rosa Peral' y la serie 'El cuerpo en llamas'. Peral se ha mostrado enfadada por las producciones, y ha concedido algunas entrevistas prohibidas, algo que el centro penitenciario ha tomado medidas al respecto, limitando visitas presenciales y llamadas telefónicas.

El programa 'Equipo de Investigación' publicó algunos mensajes que López envió a Peral antes del asesinato, concretamente el 31 de enero de 2017. El expolicía recriminaba a Rosa su relación con Pedro: "Eres una puta y una mentirosa. Tu 'Pedrito' quedó contigo en Sort y fuera de juzgados, igual que en tu casa. Eres lo peor y te has cargado lo nuestro por cuatro polvos de mierda. Eres una falsa y no tienes cojones a decir la verdad y ser sincera. Me llevas mintiendo meses y no te lo perdonaré. Nunca más iremos de patrulla ni nada".

Tras este mensaje, Albert mostró cierto arrepentimiento: "Me avergüenza cómo fui. Al perderte he llorado tanto... No te lo imaginas. Hasta ayer no era capaz de pensar en ti sin llorar. Y ahora aún me caen las lágrimas. Pero me lo gané, así que acepto mi culpa. Debí esforzarme más en amarte como mereces. Y, aunque he quedado con muchas, ni todas te sustituyen".