Se filtran todos los detalles del encuentro entre Rauw Alejandro y Valeria Duque

Rauw Alejandro y Rosalía rompieron su relación después de tres años de noviazgo Se ha relacionado al puertorriqueño con una modelo colombiana

La ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía ha dado mucho de qué hablar, en parte por los constantes rumores de infidelidad por parte del cantante. La pareja anunció su compromiso el pasado mes de marzo con el lanzamiento de su primera colaboración, Beso, pero tan solo tres meses después, ambos pusieron punto y final a una relación que se prolongó durante más de tres años. Entre las personas con las que se ha relacionado a Rauw Alejandro, encontramos el nombre de Valeria Duque, modelo colombiana que por primera vez ha hablado de ese presunto encuentro que mantuvo con el artista.

La revista ¡Hola! ha podido hablar con la joven actriz e influencer, quien ha decidido conceder una entrevista "para defender mi honor y poner fin a los rumores y especulaciones que han surgido sobre mi supuesta implicación en la ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía". Además, "no solo busco mi bienestar personal, también el de mi familia, y sobre todo, el bienestar de mi hijo".

La gran sorpresa de estas declaraciones es que Valeria Duque asegura que no existe ningún vínculo entre ella, Rosalía y Rauw Alejandro; a él solo lo ha visto una vez: "quiero aclarar que no he sido el motivo de la ruptura entre Rauw y Rosalía, ni he sido una tercera persona en su relación. En realidad, no tengo nada que ver en su situación sentimental".

Esa ocasión en la que lo vio fue en un concierto en Ciudad de México: "fue un encuentro breve, no duró más de 5 minutos y ocurrió de manera casual, como una fan más en medio de la multitud (...). Solo me he encontrado con Rauw Alejandro en una ocasión, durante ese concierto. No he tenido ninguna otra reunión o encuentro con él aparte de ese único evento".