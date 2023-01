Filtrado un fragmento de la sesión de Bizarrap con Shakira: Así suena la nueva canción

Se confirma el dardo envenenado a Gerard Piqué La canción es una de las más esperadas de Bizarrap

Bizarrap y Shakira colaborarán en un nuevo temazo que llevará como título "BZRP Music Sessions 53". De esta manera, han saltado las alarmas sobre cómo podía ser la canción y, sobre todo, si iba a emular a Residente con el objetivo de tirar 'beef' a otras personas. En este caso, se ha confirmado que el eje central de la canción será Gerard Piqué, criticándolo de una manera bastante severa y dando más información sobre la ruptura.

Se ha filtrado en TikTok y se puede escuchar con una calidad bastante cuestionable un fragmento de la canción: "A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú" otro de los versos dice "Esto es para que notifiquen, así que trague, traque, mastique, yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques". Luego, termina con un "Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te salpique".

De esta manera, se podría confirmar sin problemas que el fragmento filtrado ayer de la letra es cierto y que la canción es un "beef" hacia el que considera causante de su ruptura: Gerard Piqué.

El audio del pedacito de canción de Shakira pic.twitter.com/s9p2RAU99j — La llorería (@antonella_kikis) 11 de enero de 2023

Piqué y Shakira rompieron a principios de junio de 2022 y desde entonces ambos han tomado caminos diferentes. Sin embargo, la de Barranquilla ha enviado bastantes pullas al exfutbolista en sus últimas canciones, tanto en "Te felicito", que fue prácticamente un preludio de la ruptura como en "Monotonía".