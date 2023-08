Se filtra el nombre de la famosa con la que Rauw Alejandro le habría sido infiel a Rosalía

La pareja puso punto final tras tres años de noviazgo Existen varios rumores de la ruptura

Hace un mes que Rosalía y Rauw Alejandro pusieron punto final a su relación tras tres años juntos.La noticia sorprendió a todos los seguidores de la pareja, y es que los artistas presumían de su amor día tras día, incluso anunciaron su compromiso hace cuatro meses.

Una de las teorías más comentadas es que el artista puertorriqueño habría sido infiel a Rosalía aunque es algo que él ha desmentido con su tema 'Hayami Hana', donde asegura que puede ser muchas cosas pero "nunca infiel" y le declara su amor eterno. Aun así, a Rauw Alejandro se le ha relacionado con Valeria Duque, con Ester Expósito...

Hace unos días, Amor Romeira aseguró que cuando los artistas estaban juntos, el puertorriqueño coqueteó con una amiga suya y se intercambiaron mensajes que Rosalía no hubiese tolerado.

"La persona que ha tenido algo con Rauw Alejandro es una chica de realities de esta casa, es también influencer y es una persona a la que siempre se le ha vinculado con el tema de los cantantes (...) Yo he visto los mensajes y he flipado. Si fuese Rosalía, veo esos mensajes y me sentaría mal. Aunque ella no lo quiso confirmar, creo que entre ellos ha habido algo".

Ahora la colaboradora televisiva ha asegurado en 'Fiesta del verano' que la chica es Zaira de la Morena, una joven de 23 años que es influencer y se hizo famosa tras su paso por 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Amor Romeira ha explicado que se han intercambiado mensajes subidos de tono y que Rauw le ha invitado a sus conciertos.

“Yo me hago responsable de esta información, porque yo he visto todas las pruebas y si yo fuera Rosalía me dolería mucho. Yo no me meto al camerino con un cantante solo. La historia va más allá. Este sábado 26 de agosto Rauw Alejandro da un concierto en Valencia y va Zaira de la Morena”, ha explicado la colaboradora.