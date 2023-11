Se filtra la declaración completa de la presunta víctima de Dani Alves

El brasileño se encuentra en prisión preventiva sin fianza desde el pasado 20 de enero El futbolista fue denunciado por, supuestamente, agredir sexualmente a una joven en una discoteca

Dani Alves está en prisión preventiva sin fianza desde el pasado 20 de enero. El brasileño fue denunciado por, supuestamente, agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre de 2022.

El programa 'Vamos a ver' ha filtrado la declaración completa de la presunta víctima del futbolista. La joven explica que estaba en la discoteca con su prima cuando un camarero de la zona vip le dijo que "su amigo quería que estuviéramos en su mesa", y ambas se acercaron: "Alves estaba detrás de mí, yo tenía a mi prima delante. Entonces recuerdo que él se apartó y me hizo un gesto como que yo fuera hacia él. Hasta que al final del todo pensé, habla con él a ver qué quiere, y no pensé nada más. Yo en ningún momento sabía dónde estaba yendo".

La chica insiste en que no sabía hacia donde se dirigían: "Llegamos allí y era una puerta, él la abrió y yo entré. Cuando entré vi que era un lavabo diminuto, vi que era muy, muy enano, yo creo que en ese momento empezó mi shock".

La presunta víctima asegura que quería irse, pero que el brasileño no le dejó y empezó a meterle mano: "Él se sentó y yo le empecé a decir: 'Me tengo que ir, me tengo que ir'. Recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. Y él me empezó a decir muchísimas cosas. Me insistió en que le tenía que decir que era su pu... y a partir de ese momento me resistí".

La joven explica que Alves se enfadó y le propinó varias bofetadas tras su negativa a satisfacer las necesidades sexuales del futbolista: "Él intentó que le hiciera una felación. Yo me apartaba todo el rato, hasta que me cogió del cuello y me empezó a dar bofetadas".

La chica asegura que intentó irse, pero que el brasileño no le dejaba marcharse: "Él ya tenía los pantalones bajados. Me cogió, me levantó y me puso contra donde te lavas las manos. Él quiso hacerme sexo oral y yo me puse más nerviosa aún. Y entonces allí empezó a penetrarme muy fuerte, muy muy fuerte. No podía resistirme, no podía ni hablar (...) Él se separó, yo me separé. Iba a salir yo primera y estaba él en la puerta, me dijo: 'Tú no te vas a ir, me voy a ir yo antes que tú'".

Tras esto, la joven empezó con el protocolo contra agresiones sexuales y fue al hospital: "Tenía muchísimo dolor. En el hospital me visitaron bastantes médicos. Estoy con tratamientos para las infecciones. Después de declarar tuve un ataque de ansiedad muy fuerte en casa. No podía respirar".