Fayna Bethencourt estalla: "No me veo amparada por la justicia"

Carlos Navarro, más conocido como 'El Yoyas', ha compartido unos audios que han causado el enfado de su expareja "La justicia le ha declarado y él sabe que es culpable"

La que fuera pareja de Carlos Navarro, más conocido como 'El Yoyas' en su paso por la segunda edición de Gran Hermano, recientemente fue noticia por compartir una carta pública en la que hablaba de como se encontraba sabiendo que su expareja seguía en paradero desconocido.

Ahora, Fayna Bethencourt, vuelve a ser noticia por haber estallado de nuevo contra el exconcursante del ya extinto reality de Telecinco: “Me sigue maltratando en la distancia y nadie hace nada”, ha dicho en directo para el programa En Boca de todos.

Carlos Navarro se encuentra actualmente en busca y captura tras no atender al requerimiento del Juzgado de Paz de Vilanova del Camí para entrar en el centro penitenciario voluntariamente. El pasado mes de noviembre el Juzgado Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ordenó su ingreso en prisión para cumplir una pena de cinco años y ocho meses por un delito de maltrato habitual y lesiones a la ya mencionada Fayna Bethencourt y los dos hijos que tienen en común.

Teniendo en cuenta que sigue en paradero desconocido, la intención de Carlos parece estar muy lejos de ser la de entregarse, como él mismo ha confirmado a través de unos audios.

“Vuelvo a decir que se ha cometido una injusticia y mi conciencia no me lo permite. No me lo permite, mi conciencia no me permite estar encerrado por algo que no he hecho. Por lo tanto, quiero vivir con mi conciencia tranquila y, aunque esté malviviendo, prefiero estar así, que no cumpliendo una condena injustamente. Es tan sencillo como eso”, decía el prófugo de la justicia en los mencionados audios.

Estas declaraciones han generado, evidentemente, la indignación de la ya mencionada Fayna y no ha dudado en dejarlo claro en la emisión del también citado programa de Cuatro. "La justicia le ha declarado y él sabe que es culpable. Lo que debería hacer es entregarse, pero fue tan cobarde como maltratador como lo está siendo para no entregarse. No se va a entregar porque no tiene ningún valor como ser humano".

“Tiene que dejar de lanzarme mensajes y de ejercer violencia contra mí, que es lo que está haciendo, y lo peor es que se lo permiten”, insistía.

"Tanto mis hijos como yo nos sometimos a muchas pruebas para presentarlas en el juicio y él no fue capaz ni de presentarse ante la psicóloga porque es un mentiroso. Esta persona nos ha maltratado, a día de hoy sigue escondido y yo no veo que nadie haga nada al respecto. No me veo amparada por la justicia. A mí me dijeron que le estaban buscando y él se permite seguir saliendo en los medios que le dan cobertura a un fugitivo", agregaba.

"Nos dicen que las mujeres estamos protegidas, pero no lo estamos", se quejaba amargamente Fayna en sus declaraciones en el programa de Mediaset.

"Que él esté en libertad es una condena más para mí porque él ahora está bien alimentado, con una pantalla para verme y verse, porque le encanta, los que le rodean le compran tabaco…, simplemente está esperando a que llegue el 2027 para salir de su agujero", concluía.