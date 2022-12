Fayna Bethencourt denuncia que Carlos 'El Yoyas' sigue "maltratándome en la distancia"

La ex concursante de Gran Hermano ha hablado con Sálvame Carlos 'El Yoyas' ha concedido una polémica entrevista con El Mundo

Carlos 'El Yoyas', el polémico ex concursante de Gran Hermano que se encuentra en busca y captura por la Policía tras ser acusado de malos tratos por Fayna Bethencourt, concedió una polémica entrevista al periódico El Mundo en el que no reveló la ubicación actual en la que se encuentra. Sí que aprovechó la ocasión para criticar que está siendo víctima de una persecución mediática y reivindicar que es inocente de los cargos que se le imputa.

Fayna Bethencourt habló el lunes 12 de diciembre con Sálvame y aseguró que sigue sin saber "dónde está, y no solo lo sabemos, sino que se ha permitido el lujo de seguir maltratándome y torturándome en la distancia". Es cierto que tiene algunos indicios acerca de su paradero, pero como no es un caso prioritario para la Policía, todavía no se han puesto a su alcance todos los recursos disponibles: "sigue intentando hacer daño, se están riendo de mi, de la ley y de todos".

En concreto, le sorprende ver que su caso no es prioritario para la justicia: "entiendo que, a lo mejor, de cara a la ley no nos considere un caso prioritario, quizás por la distancia geográfica, pero no sé. Igual por ser un personaje público no se le está dando la importancia que tiene, creo que es un arma de doble filo".