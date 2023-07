Esta famosa influencer, operada de urgencia por un cáncer de piel

El cáncer de piel en España ha aumentado un 40% en los últimos cuatro años Famosos como la periodista Mónica Carrillo o el actor Hugh Jackman también padecen la enfermedad

Según un estudio de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), el cáncer de piel en España ha aumentado un 40% en los últimos cuatro años. Además, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que la incidencia de los cánceres de piel tipo no melanoma supere los 71.000 nuevos casos anuales en el mundo.

Tras varias personas conocidas como la periodista Mónica Carrillo o el actor Hugh Jackman, entre otros muchos, ahora la creadora de contenidos 'La Vecina Rubia' ha explicado que padece de cáncer de piel.

La influencer ha publicado en sus redes sociales que tuvo que ser intervenida de urgencia tras detectarle un carcinoma en una revisión dermatológica: "Me sentí muy pequeña. Tuve ganas de echarme a llorar, pero me contuve (...) '¿Es un carcinoma de quimioterapia?', pregunté. 'No, seguro que no. Lo hemos cogido muy a tiempo, pero siéntate ahí porque hay que extirparlo ya', me dijo la doctora".

'La Vecina Rubia' ha querido dar visibilidad a esta enfermedad y ha revelado la importancia de asistir a las revisiones médicas: "Solo puedo deciros que vayáis a todas las revisiones, que insistáis, que si tenéis una herida que lleva un tiempo con vosotras, os la miréis, que hay que tener muchísimo cuidado con el sol, que la vida son dos días".