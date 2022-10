La familia de George Floyd planea demandar a Kanye West por sus duras declaraciones

La abogada de la familia ha anunciado posibles acciones legales No es la única polémica en la que estaría inmerso Kanye West

Kanye West no para de dar problemas. En sus últimas declaraciones ha dicho que George Floyd murió por ir drogado, no por la violencia policial. Algo que de sobra está demostrado en los juzgados que no es cierto.

Derek Chauvin, el policía que causó la muerte de George Floyd fue condenado a 22 años y medio de prisión por su actuación. Ya que Floyd entró en parada cardiorespiratoria por su terrible llave en la que colocó la rodilla sobre su cuello. Ante la petición de auxilio del fallecido con la icónica frase "No puedo respirar", Chauvin hizo caso omiso y mantuvo esa postura hasta que finalmente murió.

Ahora, la familia de Floyd ha asegurado que están considerando tomar medidas legales contra Kanye West por haber dicho que "ni siquiera le está apretando el cuello". Así, la abogada de la familia ha dicho que "No se puede difamar la muerte, la familia de George Floyd está considerando enjuiciarse con Kanye por su falso mensaje sobre su muerte".

El video sobre la muerte de George Floyd se filtró en varias ocasiones haciéndose increíblemente viral. El movimiento "Black Lives Matter" ganó una gran repercusión a partir de este momento, produciéndose marchas y disturbios en todos los EE. UU. como protesta por la violencia policial hacia la población negra.