Fallece el 'Brujo Mayor', un vidente que auguró, incluso, la muerte de este famoso

Antonio Vázquez Alba fue uno de los astrólogos más importantes de Televisa El vidente falleció por un paro respiratorio

Antonio Vázquez Alba, más conocido como el 'Brujo Mayor', falleció el pasado jueves por un paro respiratorio. El vidente tenía 84 años y está reconocido como uno de los astrólogos más relevantes de Televisa, hacía predicciones anuales sobre figuras del espectáculo.

"Desgraciadamente falleció ayer el 'Brujo Mayor'. Él falleció ayer a las 14:10 minutos, nos están informando que fue por causas de paro respiratorio. Lo velaron en la noche, lo van a cremar el día de hoy y mañana en su tienda estará la gente para que lo puedan despedir. Falleció a los 84 años de edad. Cada año él realizaba sus predicciones", informó Maguicha en Telediario.

En el año 2000, Antonio predijo la victoria de Vicente Fox en las elecciones presidenciales de México. Desde pequeño, desarrolló sus habilidades como astrólogo, tarotista y vidente.

Durante 2023, el 'Brujo Mayor' predijo que el actor Andrés García iba a fallecer, y fue en abril cuando se cumplió: "No me gusta definitivamente predecir que alguien va a tener una muerte, pero sí está terminando (…) Él ya lo está provocando, él ya desea desprenderse, el ya no quiere vivir en su cuerpo. Ya vivió y ahorita mismo ya no quiere seguir adelante", comentó.