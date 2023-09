Fabiola Martínez habla por primera vez de las infidelidades de Bertín Osborne

"Ensució lo nuestro", asegura Fabiola Martínez en una sincera entrevista para Lecturas

Desde que anunciara su separación, Fabiola Martínez ha preferido mantenerse al margen y no hablar demasiado de Bertín Osborne y las presuntas infidelidades que él habría cometido en pleno matrimonio.

Sin embargo, la revista Lecturas ha conseguido lo que muchos buscaban: su primera entrevista, la más buscada, después de que Encana Navarro confirmara haber tenido una relación con Bertín durante al menos 5 años.

"Pienso en mis hijos y pienso en las hijas de Bertín, y entiendo que para ellos no debe ser algo agradable", empieza explicando Fabiola Martínez a la citada revista, quien lleva separada de Bertín Osborne desde hace algo más de 2 años. Dos décadas de matrimonio que acabaron de la noche a la mañana, y que aún suponen dolor para ella: "si yo estuviera enamorada todavía y me enterara de que me ha podido poner los cuernos durante nuestro matrimonio, me dolería muchísimo".

Las palabras que más le dolieron del que ahora es su ex marido son aquellas en las que aseguró no haber estado enamorado nunca. Sin embargo, no habla con claridad acerca de la ruptura, más allá de que confirma que "Bertín ensució lo nuestro". Dentro de la revista encontrarás la respuesta a esta incógnita.

Fabiola Martínez ha hablado por primera vez tras los rumores de infidelidad de su ex marido, Bertín Osborne, y puede que siga haciéndolo en programas como Y ahora Sonsoles en los que participa de forma ocasional.