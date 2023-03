Fabiola Martínez, más dura que nunca con Bertín Osborne: "es difícil aceptar que no me ha querido"

La revista Lecturas ha hablado con la ex mujer de Bertín Osborne Bertín y Fabiola vivieron un tenso momento en casa de la venezolana

La revista Lecturas ha podido hablar con Fabiola Martínez, ex mujer de Bertín Osborne, tras mostrarse visiblemente hunda al escuchar al que un día fuera su marido admitir en televisión que nunca ha estado enamorado.

Si bien la separación fue larga y dura, sobre todo tras 15 años de relación, lo más difícil para la venezolana ha sido sin duda escuchar estas palabras del hombre al que tanto ha amado siepre.

"Nunca he estado enamorado. He sentido lo que es estar muy bien en pareja, pero muy enamorado o muy enchochado yo creo que no (...). No echo de menos estar en pareja, estoy fenomenal solo".

Con este mensaje, Bertín Osborne hundía aún más a Fabiola Martínez, quien le respondió en directo a través del programa de Sonsoles Ónega en Antena 3: "que ahora diga que nunca ha estado enamorado me sorprendió muchísimo. Pero que lo diga, teniendo dos hijos, me duele mucho. Si no ha estado enamorado, yo sí".

Fabiola, en este reportaje que recoge la revista Lecturas, asegura que "ha sido muy duro aceptar que no me ha querido". Sin embargo, el cantante ya matizó sus palabras a través de un vídeo: "no podía plantear mi vida sin Fabiola.

Ha sido la mejor pareja, madre, una persona íntegra a la que adoro. Solo quise decir que no me he enamorado de la forma convencional que todos piensan, porque para mí es otra cosa". ¿Bastará este mensaje a la madre de sus hijos?